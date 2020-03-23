Лабораторно подтвержден COVID-19 у пятерых жителей Обуховского района. Возраст инфицированных - от 30 до 57 лет, - врио главы ОГА Володин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил врио главы Киевской облагосадминистрации Василий Володин .

"По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения охраны здоровья Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но в то же время лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района", - рассказал глава Киевской ОГА на брифинге в понедельник.

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По его словам, возраст инфицированных - от 30 до 57 лет.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья в Украине, зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни. За предыдущие сутки зафиксировано 26 новых случаев инфицирования.