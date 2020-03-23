Завтра в Киеве простятся с Ириной Бекешкиной

В связи с карантинными мероприятиями, близкие и родные не будут организовывать массового, публичного прощания, говорится в сообщении Фонда "Деминициатив", передает Цензор.НЕТ.

"Всем, кто хочет отдать дань выдающейся украинке, просим высказывать свои соболезнования в ленте прощания на нашей странице в Facebook (https://www.facebook.com/deminitiatives), под материалом, который мы разместим завтра с началом церемонии захоронения, в 12:00, и отправлять цветы по адресу: ул. Байкова, 16 до 12:00. Просьба ритуальной службы - не отправлять венков, а только корзины из живых цветов. Обращаемся ко всем, кто все же хочет прийти и попрощаться с Ириной Бекешкиной, будьте осторожны, не подвергайте опасности заболеть себя и своих родных. Мероприятия по чествованию памяти Ирины Бекешкиной мы обязательно проведем по окончании карантина. Еще раз выражаем соболезнования родным и близким покойной!", - говорится в сообщении.

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Контактные лица: Юрий Горбань - 0503117181, Светлана Барбелюк - 0504463859.