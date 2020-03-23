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23.03.20 15:33

В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос". ФОТО

Народного депутата от партии "Голос" Соломию Бобровскую в Ривном не пустили на заседание городского штаба по противодействию коронавирусу. Нардеп вызвала полицию.

Об этом сообщает партия "Голос", передает Цензор.НЕТ.

Партия считает, что ровенская городская власть "решила спрятаться от неудобных вопросов" по подготовке к противостоянию коронавирусу.

"Сегодня утром народный депутат от "Голоса" Соломию Бобровскую не пустили на заседание городского штаба по коронавирусу. Видимо у мэра есть серьезные предостережения относительно присутствия на заседании профессиональных политиков. Или страх перед теми вопросами, которые Соломия планировала озвучить и на которые планировала получить ответы от комиссии", - заявили в "Голосе".

В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - Голос 01

Отмечается, что на сессии городского совета в начале марта Соломия Бобровская публично поднимала вопрос о готовности города к противодействию коронавируса.

"Тогда ни главный врач, ни мэр Ривного никакого ответа не дали. Мы теперь понимаем зачем некоторым мэрам "чрезвычайное положение" в стране. Его еще не ввели, а депутатку уже сегодня не пустили дальше холла на первом этаже: охрана, которая даже не представилась, физически противодействовала и противостояла, и силой остановила народного депутата по личному указанию мэра Ривне Владимира Хомка", - заявили в партии.

Команда Боровской вызвала на место наряд полиции.

"Уже составляется протокол, написано заявление и объяснение об этой ситуации. Полиция отработала по закону! Если мэр города, который уже много лет находится на своей позиции, не понимает, что в кризисных ситуациях нужно объединяться, а не потакать своим собственным амбициям, будем объяснять через протоколы и суды. В 17:00 встречается со следователем", - говорится в сообщении.

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