В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос". ФОТО

Об этом сообщает партия "Голос", передает Цензор.НЕТ.

Партия считает, что ровенская городская власть "решила спрятаться от неудобных вопросов" по подготовке к противостоянию коронавирусу.

"Сегодня утром народный депутат от "Голоса" Соломию Бобровскую не пустили на заседание городского штаба по коронавирусу. Видимо у мэра есть серьезные предостережения относительно присутствия на заседании профессиональных политиков. Или страх перед теми вопросами, которые Соломия планировала озвучить и на которые планировала получить ответы от комиссии", - заявили в "Голосе".

Отмечается, что на сессии городского совета в начале марта Соломия Бобровская публично поднимала вопрос о готовности города к противодействию коронавируса.

"Тогда ни главный врач, ни мэр Ривного никакого ответа не дали. Мы теперь понимаем зачем некоторым мэрам "чрезвычайное положение" в стране. Его еще не ввели, а депутатку уже сегодня не пустили дальше холла на первом этаже: охрана, которая даже не представилась, физически противодействовала и противостояла, и силой остановила народного депутата по личному указанию мэра Ривне Владимира Хомка", - заявили в партии.

Команда Боровской вызвала на место наряд полиции.

"Уже составляется протокол, написано заявление и объяснение об этой ситуации. Полиция отработала по закону! Если мэр города, который уже много лет находится на своей позиции, не понимает, что в кризисных ситуациях нужно объединяться, а не потакать своим собственным амбициям, будем объяснять через протоколы и суды. В 17:00 встречается со следователем", - говорится в сообщении.

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