Переговоры ТКГ 25 марта пройдут в формате видеоконференции, - спикер МИД Беларуси Глаз

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Встреча Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп пройдет в формате видеоконференции", - отметил Глаз.
По его словам такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, о чем белорусская сторона сообщила ОБСЕ.
Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Следующее заседание ТКГ по Украине запланировано на 25 марта. На нем планировали подписать соглашение о создании общественного консультативного совета с участием представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.