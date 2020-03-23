Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике, - экономист Компаниец. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.

"Проводим экономический эксперимент над страной под названием: "Как остановить экономику", будет весело, но не всем", - прокомментировал он результаты сравнения противоэпидемических мер в Украине и ряде стран мира.

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"Сравнительный анализ мер по противодействию распространению COVID-19 демонстрирует, что Украина принимает более жорсткие меры, при лучшей эпидемиологической ситуации и более уязвимой экономике", - говорится в обнародованной им инфографике.







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