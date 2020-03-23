Во Львовской области 79 подозрений на коронавирус, 39 человек находятся в больнице, - ОГА

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Львовская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 39 человек.

На самоизоляции находятся 33 человек. За все время выписано - 34 пациентов.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратились 106 человек.

По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 23 результаты тестов - отрицательные на коронавирус. За все время в сумме у 27 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 79 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

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