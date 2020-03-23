Оставшиеся из-за карантина в Австрии украинцы могут вернуться 24 марта, - Щерба

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"Неожиданные хорошие новости! 24.03 днем будет еще один эвакуационный рейс SkyUp Вена-Киев. Следите за сайтом компании. Призываем граждан, которые не воспользовались четырьмя рейсами на прошлой неделе, а также тех, у кого завершается разрешенный срок пребывания: не пропустите этот рейс! Отдельно обращаюсь к гражданину, который не попал на прошлый рейс из-за алкогольного опьянения. Вселенная дарит Вам еще один шанс", - сообщил он.

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Напомним, ранее стало известно, что на территории Австрии остались около 470 украинцев, которые не смогли вернуться домой из-за введения странами ограничительных мер и закрытия границ в связи с распространением коронавируса. 18 марта был организован эвакуационный рейс.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о жестких карантинных мерах в этой стране и призвал читателей присылать свои зарисовки о жизни и об организации жизни в условиях карантина: "Буду все интересные истории публиковать".