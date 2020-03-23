Россия ограничила экспорт всех видов круп из-за коронавирусной инфекции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Об этом говорится в письме заместителя руководителя службы Юлии Швабаускене территориальным органам Россельхознадзора. В документе отмечается, что запрет вводят сроком на десять дней до особых указаний рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории РФ.

О том, что в РФ могут быть ограничительные меры на экспорт социально важных продуктов, к которым относятся и крупы, стало известно из протокола рабочей группы по противодействию распространению коронавируса от 20 марта. Из документа следовало, что такие меры могут ввести в случае попыток увеличения цен на продукцию и продаж на зарубежные рынки со стороны производителей, следует из протокола.

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Крупы были одним из тех продуктов, которые пользовались ажиотажным спросом в последнее время. По данным Nielsen, в начале марта продажи категории подскочили на 27,8%. В X5 Retail Group уже отмечали увеличение поставщиками цен на крупы на 5%. Но если экспорта гречневой крупы или гречихи из России фактически нет, для производителей риса запрет грозит серьезными проблемами.

В России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них - в Москве), 17 выздоровели, порядка 52 тысяч находятся под наблюдением.