Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве Гандзюк Мангера и Левина заявили об отводе судьи, рассмотрение отложено

Об этом передает корреспондент hromadske из помещения суда, информирует Цензор.НЕТ.

Заседание проходило только с участием сторон по делу в связи с особым режимом работы суда для предотвращения распространения коронавируса.

Прокуроры в ходатайстве просят продлить следствие до 12 месяцев в целом (еще на четыре) - до июля 2020 года, в связи с необходимостью проведения дополнительных следственных действий, допроса Алексея Левина.

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Адвокаты заявили об отводе судьи, подчеркивая ее предвзятость. Также в комментарии hromadske адвокат подозреваемого Владислава Мангера Александр Шадрин заявил, что они выступают против продления сроков досудебного следствия.

"Такое решение уже принималось. Сроки досудебного расследования продолжали до максимальных 12 месяцев, далее продолжение невозможно. Наша позиция такова, что генеральная прокуратура должна принять решение о закрытии производства относительно Мангера, в связи с отсутствием достаточных доказательств", - сказал адвокат Шадрин.

В то же время прокурор Ярослав Ущиповский отметил, что досудебное следствие продолжали относительно других фигурантов дела, но не в отдельном производстве по Левину и Мангеру. Последнее производство было приостановлено из-за розыска Левина.

Срок досудебного следствия истекает 2 апреля. До этого времени также был взят под стражу Алексей Левин (Москаленко).

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Подозреваемый в заказе нападения на Екатерину Гандзюк Владислав Мангер отрицает свою причастность к преступлению и утверждает, что не знал о визите своего защитника Алексею Левина

Ранее подозреваемый Левин в комментарии hromadske отрицал свою причастность к преступлению и рассказал о связях с другими фигурантами дела.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

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6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

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16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).