Милованов опровергает отсутствие реакции Кабмина Гончарука на письмо СНБО про маски: Все сработали быстро и имели несколько сценариев. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"В соцсетях и СМИ распространяются фейки, что якобы правительство Гончарука не отработало письмо СНБО и не было готово к пандемии. Это неправда... На самом деле, все сработали быстро, вовремя, имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали на начали вводить план действий", - говорится в сообщении.

Милованов опубликовал поручения Гончарука на следующий после письма день и решение правительства об утвержденном плане действий.

"А штаб был создан вообще 24-го (января. - Ред.), за неделю до письма СНБО", - подчеркнул Милованов.

По его словам, именно Минэкономики фактически первым среди государственных органов начало всеукраинскую кампанию через Госпотребслужбу и Государственную службу труда о мерах, которые нужно соблюдать для недопущения распространения коронавируса на основе рекомендаций ВОЗ и Минздрава.

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Минэкономики рассматривало три сценария - без заражений COVID-19 в Украине (как на момент запроса СНБО), с небольшим количеством заражения и - пандемия.

"Соответственно, действия правительства должны становиться все жестче при изменении ситуации от лучшей к худшей (переход к сценарию с большим количеством заболевших). Эксперты предлагали запретить экспорт (индивидуальных средств защиты - ИФ) при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3 марта. А 4-го сменили правительство", - подчеркнул Милованов.

"И уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок. Они это и сделали 11-го марта, через неделю", - добавил он.

"Напомню, до первого случая болезни на официальном уровне о коронавирусе говорили вполне сдержанно. Например, то же СНБО на своем же сайте цитировало Президента о том, что "нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера", - отметил Милованов.

Ранее сообщалось, что САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения.

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.

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