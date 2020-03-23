На Житомирщине приезжим из-за границы предлагают изолироваться в гостинице или санатории

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила местная власть на брифинге.
"В санатории "Лесная сказка" в Коростышеве могут временно поселиться для обсервации те, кто прибывает из-за границы", - сказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
По его данным, только за последние несколько дней в Житомирскую область прибыли из-за границы 52 человека.
"Кто хочет пройти обсервацию не дома, а отдельно от семьи - мы можем обеспечить проживание в гостинице "Житомир", там есть до 30 номеров", - добавил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.