Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.03.20 17:17

Еще 4 случая коронавируса подтвердили в Киеве, всего 28 инфицированных, - Кличко

В Киеве еще 4 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. То есть количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло в столице до 28 человек.

Такие данные Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" обнародовал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что COVID-19 подтвердился у 17-летней девушки, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летней женщины, которая контактировала с больным в Киевской области, 28-летней женщины, вернувшейся из Австрии и 21-летнего парня, который контактировал с больным родственником.

"Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей", - отметил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Могут быть ошибки", - Кличко поставил под сомнение цифры Минздрава по коронавирусу в Киеве

Еще 4 случая коронавируса подтвердили в Киеве, всего 28 инфицированных, - Кличко 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100