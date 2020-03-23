Еще 4 случая коронавируса подтвердили в Киеве, всего 28 инфицированных, - Кличко

Такие данные Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" обнародовал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что COVID-19 подтвердился у 17-летней девушки, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летней женщины, которая контактировала с больным в Киевской области, 28-летней женщины, вернувшейся из Австрии и 21-летнего парня, который контактировал с больным родственником.

"Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей", - отметил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Могут быть ошибки", - Кличко поставил под сомнение цифры Минздрава по коронавирусу в Киеве