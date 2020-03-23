Минздрав рекомендует пользоваться онлайн-услугами для приобретения продуктов питания

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минздрава в Фейсбук.

"Онлайн-упаковку товара ни в коем случае не может делать человек с симптомами заболевания. Процесс приготовления пищи и упаковки покупок тщательно контролируется системой управления качеством пищевых продуктов. Поэтому субъекты хозяйствования обеспечивают качественную подготовку продуктов питания для доставки людей, в том числе и тем пациентам, которые находятся в самоизоляции", - сообщил во время брифинга заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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В то же время Минздрав Украины рекомендует заботиться о личной гигиене и переводить продукты питания с торговой упаковки в обработанную домашнюю тару.