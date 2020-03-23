Бывший председатель Одесской ОГА Степанов передал патрульным и медикам респираторы высокого класса защиты

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кстати, когда на днях ездил Одессой, заметил, что патрульные пользуются обычными хирургическими масками. При том, что также находятся в зоне повышенного риска. Давайте беречь тех, кто сейчас, во время борьбы с пандемией, находится именно на передовой", - отметил он.

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Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. Говорили о помощи с их стороны в противодействии распространению коронавируса в Украине. В частности, создан отдельный фонд на закупку лекарств и других необходимых средств в период распространения коронавируса.

Цензор.НЕТ собирает также список меценатов, которые не остаются в стороне.