Два украинских воина получили ранения 23 марта, враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено два обстрела, а именно:
вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия;
неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины;
в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов ранены в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик возле Шумов, - пресс-центр ОС
Сегодня, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлена надлежащая медицинскую помощь.
Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".