Число попыток рейдерства за время карантина выросло в 16 раз, – глава Минюста Малюська

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем первый всплеск корпоративного мародерства (оно же рейдерство во время карантина). Начались откровенные и примитивные атаки, отдельные изменения вносились в реестры даже без загрузки каких-либо документов. За последнюю неделю такой наглости случилось почти столько же, сколько за четыре месяца прошлого года", – написал Малюська.

Министр напоминил, что Офис противодействия рейдерству продолжает принимать жалобы онлайн с помощью сервиса iGov.

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