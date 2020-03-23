Кабмин примет решение о предоставлении помощи уволенным из-за карантина, - Зеленский

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что международные финансовые партнеры Украины - МВФ, ЕБРР, Всемирный банк - заверили в готовности поддерживать и помогать Украине.

"Сегодня проходит заседание правительства, на котором будут приняты несколько важных решений. В частности, запрет отключать населению электроэнергию. Изменения в законодательство, которые позволят "Укрпочте" доставлять лекарства. Задача для НБУ, Министерства финансов и Министерства экономики до конца недели рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса", - сказал президент.

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Зеленский также отметил, что будет осуществляться выплата помощи людям, которые были уволены из-за карантина.

Помимо этого, будут приняты изменения в законодательство, которые введут уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского назначения в период коронавируса.