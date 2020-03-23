Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подчеркиваю, что уже вскоре въезд граждан на территорию Украины будет непосредственно привязан к прохождению ими теста на заболевание. Мы, с одной стороны, должны и будем помогать украинским гражданам, но с другой стороны, мы не можем допустить лавиноподобного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса", - сказал чиновник.

Кулеба отметил, что надлежащий контроль этих граждан по прибытию в Украину должны обеспечить совместно Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения.

"Идея в чем? При пересечении границы человек должен пройти тестирование. Да, это создаст неудобство, потому что это забирает время, но это единственный путь проконтролировать, пересекает ли он эту границу здоровым. До этого применялся термический контроль, то есть температурный, но практика демонстрирует, что он не является достаточно эффективным, и нам нужны более эффективные меры", - пояснил министр.

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При этом он добавил, что реализация этого сценария возможна исключительно в случае, если будет достаточное количество тестов.

"Мы работаем над тем, чтобы в Украину наладить бесперебойную поставку этих тестов", - подчеркнул министр.

В то же время Кулеба уточнил, что в идеале люди должны проходить такой контроль еще садясь на борт. "Но проблема в том, что я давал поручения посольствам в европейский странах, чтобы они искали эти тесты на местах в своих странах, и за 24 часа поисков не обнаружили тестов в открытой продаже почти ни в одной стране Евросоюза, - добавил он.

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