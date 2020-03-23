"Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены", - стоимость продуктов в магазинах повышается

Об этом, в частности, заявил гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, информирует Цензор.НЕТ.

"Во избежание домыслов и слухов хочу для вас расставить все точки над "і" в вопросе роста цен на продукты питания, а также товары первой необходимости в супермаркетах торговой сети "АТБ" и во всей сетевой рознице. Как вы могли заметить, в последние дни в наших магазинах действительно подорожали некоторые продукты из так называемого борщевого набора, антисептики и некоторые другие товары. Однако, не стоит усматривать в этом жажду дополнительного заработка. Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены. Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла. Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны). Со своей стороны мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу", - пишет он в Facebook.

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Марков заверил, что компания "прилагает все усилия, чтобы обеспечить стабилизацию роста цен со стороны поставщиков продуктов и товаров первой необходимости".

В пресс-службе АТБ сообщили, что продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, мука - на 5%, яйца - на 6%.

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