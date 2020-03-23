Оптовая цена газа для населения на март снижена на 14%, - Шмыгаль

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что в марте 2020 г. оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей, составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закончила зиму с рекордными 15,8 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, - "Укртрансгаз"

"В условиях карантина и развертывания экономического кризиса, правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев. Оптовая цена на природный газ, которую правительство и Нафтогаз обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте: В марте цена на газ для населения снизится, - Нафтогаз