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23.03.20 21:10

У 5 украинцев, прибывших из Латвии было подозрение на коронваирус, которое не подтвердилось, - Минздрав

У пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, коронавируса не обнаружено.

поезд,рига

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Минздрава Короновірус-ІНФО.

В сообщении отмечается: "Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке.

Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.

Все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор".

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