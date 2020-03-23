Второй случай коронавируса официально зафиксирован в Тернопольской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует в телеграме Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

На данный момент известно, что это житель Монастырисского района.

Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

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Местные СМИ сообщают, что мужчина родом из села Коваливка, ему 68 лет. Состояние больного тяжелое.

В областном управлении ГосЧС сообщили, что 23 марта в селах Швейка и Коваливка Монастырисского района спасатели провели дезинфекции двух церквей и кафе. В городе Монастыриска специальными растворами были промыты помещения и автомобиль скорой помощи. Мероприятия осуществляются с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Областной лабораторный центр сообщает, что по данным эпиданамнеза, оба заболевшие коронавирусом мужчины находились на одних похоронах в одном населенном пункте. Заболели одновременно, что свидетельствует об одномоментном заражении и наличии общего источника инфекции. ОЛЦ рекомендует людям, которые контактировали с заболевшими, самоизолироваться и сообщить о контакте своему врачу.