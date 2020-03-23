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23.03.20 21:56

На Львовщине вводится режим чрезвычайной ситуации, - ОГА

На внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Львовской области.

На Львовщине вводится режим чрезвычайной ситуации, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Комиссия определила текущее положение как "чрезвычайную ситуацию медико-биологического характера регионального уровня" и  приняла решение ввести на территории Львовской области чрезвычайную ситуацию с 00:01 24 марта 2020 г. 

"Несмотря на введение чрезвычайной ситуации, мы должны помнить, что обеспечение людей средствами к существованию на нашей ответственности. Пока в стране не внедрено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе ", - подчеркнул председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

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В рамках заседания также обсудили необходимость формирования перечня предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области..

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