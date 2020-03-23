Никаких причин для паники нет, - СБУ подтверждает информацию об отсутствии COVID-19 у пассажиров поезда из Латвии и призывает не распространять фейки

В пресс-службе СБУ сообщили, что под вечер 23 марта со ссылкой на "анонимный источник в Службе" по Сети распространяли информацию о прибытии из Риги в Киев "инфицированного поезда" с украинцами, которых эвакуировали из Латвии, передает Цензор.НЕТ.

"Якобы у многих пассажиров зафиксировали высокую температуру и другие признаки заболевания коронавирусом. Единственной правдой в этой информации является то, что поезд действительно прибыл из Латвии. И он действительно привез домой наших соотечественников. Все пассажиры прошли температурный скрининг. Состояние пятерых вызвало дополнительные вопросы у медиков, поэтому им сделали экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Однако результаты экспресс-тестов - отрицательные. Все эвакуированные пассажиры подписали согласие на самоизоляцию, за ними будет установлен медико-санитарный надзор. В случае, если у кого из них появится подозрение на коронавирус, будут приняты все необходимые меры", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что никаких причин для паники нет.

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"Медики и соответствующие службы профессионально выполнили свою работу. Давайте докажем, что Украина не только не оставляет соотечественников в беде, но и способна вежливо встретить их на Родине", - подчеркнули в Службе.

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Напомним, 23 марта в Киев прибыл поезд из Риги. Позже в Минздраве сообщили, что все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке. Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.