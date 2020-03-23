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23.03.20 22:17

Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий

23 марта Кабмин Украины разрешил почтовым операторам доставлять лекарства.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил: "Неделю назад я предложил Кабмину ввести доставку лекарств через операторов почтовой связи. За это время предложение прошла все необходимые процедуры и сегодня Правительство ее поддержало.

Это решение позволит в условиях карантина более удобно получать лекарственные средства. И одновременно уменьшит скопление людей в аптеках. В первую очередь, доставка на дом необходимо нашим бабушкам и дедушкам.

Наши близкие находятся в зоне риска. Доставка лекарств позволит минимизировать их контакты с другими гражданами".

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Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий 01

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