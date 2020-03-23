Минюст поможет людям, которые из-за карантина не могут добраться домой после освобождения из учреждений исполнения наказаний, - замминистра Высоцкая

"Мы держим на контроле ситуацию, службы, которые готовят осужденного к освобождению, заблаговременно предупреждают родственников или других лиц, которых указывает сам осужденный, о дате и времени освобождения для организации встречи, - заявила в комментарии Цензор.НЕТ заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. - Все межрегиональные управления Государственной уголовно-исполнительной службы готовы оказать помощь людям, которые не могут добраться после освобождения домой. Спасибо за внимание органов прокуратуры к этой проблематике".

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Как сообщалось ранее, в своем письме замгенпрокурора указывает на то, что ежемесячно из учреждений исполнения наказаний освобождается 100-150 человек. Согласно законодательству, они обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства или работы в пределах Украины. Но из-за карантина реализация этого затруднена.