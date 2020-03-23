Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек, - университет Хопкинса

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник сайт университета Джонса Хопкинса.

Почти 60 тыс. выздоровлений приходится на китайскую провинцию Хубэй, откуда началось распространение инфекции. На втором месте - Иран с 8 376 поправившимися, за ним следует Италия, где переболели коронавирусом и выздоровели 7 432 человека.

Всего в мире зарегистрировано 372 563 случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 21:20 по киевскому времени количество умерших пациентов с коронавирусом в мире составило 16 381 человека.

Первое место по числу зарегистрированных случаев коронавируса все еще занимает Китай с 81 496 заболевшим, за ним следует Италия с 63 927 случаями, на третьем месте США с 41 511 случаями. Более 33 тыс. случаев зарегистрировано в Испании, более 28 тыс. в Германии и более 23 тыс. в Иране.

По числу умерших первое место занимает Италия, там умерли 6 077 пациентов с коронавирусом. На втором месте провинция Хубэй с 3 152 смертями. Более 2,2 тыс. смертей в Испании, более 1,8 - в Иране и почти 900 - во Франции.

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