Некоторые граждане, подписав при въезде в страну обязательство о добровольном карантине, сразу пытаются его нарушить, - Антон Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал замминистра МВД Антон Геращенко.

Он отметил: "Интересная история случилась сегодня с одной девушкой, прилетевшей рейсом Барселона-Борисполь в 16.10.

Общаюсь сегодня по телефону с одной моей хорошей знакомой (назовем ее Дарьей Петровной), которая говорит мне: "Антон, что же это происходит?! По телевизору говорят, что со всех приезжающих в Украину берут подписку о том, что они должны сидеть 14 дней в карантине. Но вот сегодня, рейсом из одного из центров эпидемии - из Испании, где от коронавируса уже скончались 1700 человек, прилетела дочь моей лучшей подруги. Она сказала, что с нее в аэропорту Борисполь не брали никакой подписки!"

Я отвечаю, что этого не может быть, так как пограничники точно исполняют приказ номер 2 главного санитарного врача Виктора Ляшко об обязательном предупреждении всех въезжающих в Украину об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ карантине способом самоизоляции на 14 дней. И что за нарушение этого обязательства по статье 44-3 КУпАПП предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Дарья Петровна же утверждает, что девушка прямо говорит - никаких обязательств с нее не брали!"

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Геращенко продолжил: "Я звоню пограничникам и спрашиваю: как такое может быть !? Что это за пе-ц!? (имеется в виду хищный пушистый зверек с мехом белого цвета).

На что ГПСУ утверждают, что такого быть не может и срочно просят меня сообщить ФИО пассажирки рейса Барселона-Киев, чтобы все проверить. Уже через 3 минуты пограничники сбрасывают мне фото личного обязательства этой девушки, согласно которого она должна 14 дней сидеть дома на карантине в самоизоляции!"

"Я звоню моей знакомой и сообщаю, что дочь ее лучшей подруги - тупо солгала! Она подписала обязательство две недели сидеть дома!

В свою очередь моя знакомая говорит, что девушка только что во всем созналась. Она солгала своей матери ради того, чтобы поехать из Киева во Львов увидеть своего сына...

Ну что тут сказать?.. Девушка, приехавшая из Барселоны - одного из центров эпидемии, совершено не понимает своей ответственности даже перед своими родными и близкими. Не говоря уже о других украинцах". - подчеркнул замминистра.

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Он отметил: "Дай Бог, чтоб она не была заражена коронавирусом. Но если у неё на сегодня нет симптомов, это совершенно не означает, что она не является носителем вируса, который как правило проявляется на 7-й, а иногда даже и на 14-й день инкубационного периода.

Экспресс-тесты и даже ПЦР-тесты не показывают, что инфицированный болен до тех пор, пока в крови не появится достаточно антител в результате иммунного ответа организма.

Если она таки заражена и поехала бы во Львов, то она могла бы заразить того, кто ее вёз в легковом авто, тех, с кем она могла пересечься на АЗС, своих родных и, наконец, самое дорогое, что у неё есть - своего сына!

Конечно это девушка теперь никуда не поедет. Мама просто ее никуда не отпустит.

А если бы поехала, то она нарушила бы условия подписки о самоизоляции. Если бы факт нарушения с ее стороны был бы установлен полицией, то она была бы задержана и оштрафована на 17 или даже 34 тысячи гривен.

Я написал этот Long Reads для того, чтоб мы все поняли степень угрозы, которая нависла над Украиной".

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"Наши сограждане, приученные десятилетиями беззакония к безответственности, не ценят ни свои, ни чужие жизни. Предвижу, что украинцам придётся заплатить за это очень дорогую цену.

Сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14 дневном карантине путём самоизоляции.

Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией корона вируса.

Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - резюмировал Геращенко.

Также он опубликовал фото личного обязательства "девушки, которая сказала неправду своей матери и готова была рисковать жизнями своих близких, а также не знакомых ей людей, лишь бы сделать то, что ей хотелось".