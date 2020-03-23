Не выходить из дома без уважительной причины и не собираться более двух человек, - в Великобритании ужесточают карантин

Об этом заявил в телевизионном обращении премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"С сегодняшнего вечера я вынужден дать британцам четкое указание - оставаться дома", - сказал Джонсон в обращении.

Он перечислил основания, по которым разрешается выходить из дома:

поход в магазин, но только за товарами первой необходимости и как можно реже;

одна форма физической активности в день, например пробежка, прогулка (самостоятельно или с членами семьи);

любая медицинская потребность, например, оказание первой помощи;

посещения работы и возвращения с нее домой, но только в случае крайней необходимости и если ее нельзя выполнять удаленно.

Будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, а также библиотеки, детские и спортивные площадки, места богослужения и тому подобное. Открытыми останутся только парки.

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В Великобритании запрещают также собрание более двух людей, если только они не являются членами одной семьи, и все мероприятия вроде свадеб и крещений - за исключением похорон.

Указанные ограничения продлятся минимум три недели (то есть до 13 апреля) и после этого могут быть сняты, изменены или продлены, объяснил британский премьер. Конролировать ограничения будет британская полиция

Кроме того, 7500 врачей согласились вернуться с пенсии для работы в Национальной службе здравоохранения Великобритании на время борьбы с коронавирусом.

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По последним данным в стране инфицированы 6 650 человек, из них 335 умерли.