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24.03.20 00:05

Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне коронавируса

В сложные для Украины времена власть делает все, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Политические спекуляции на теме пандемии - это фактически мародерство

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеобращении президента Владимира Зеленского, размещенном на сайте Главы государства. 

"Хочу обратиться к некоторым нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе. По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам", - подчеркнул Глава государства.

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Владимир Зеленский отметил, что сейчас любые шаги власти имеют единую цель - сохранить жизнь и здоровье украинцев.

"В целом во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус самом деле сбрасывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее. А кто-то готов зарабатывать на человеческой беде. Повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу", - отметил Президент.

Глава государства уточнил, что эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую - со стороны правоохранителей.

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