В этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбке написал заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Он отметил: "Коллеги, друзья, в этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет.

МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВИ, ЕФВВ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую.

Уже на этой неделе мы сообщим детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания".

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