МОК перенесет проведение Олимпиады на более поздний срок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телефонном комментарии американскому телеканалу USA Today заявил член МОК Дик Паунд.



По его словам, решение о переносе соревнований уже принято и Олимпиада точно не начнется в ранее определенный срок. При этом Паунд отметил, что детали переноса еще обсуждаются. Он ожидает, что МОК сделает официальное заявление позже.



При этом официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что Паунд таким образом истолковал вчерашнее заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что судьба Олимпиады будет решена в течение следующих четырех недель.



Олимпийские игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Это последнее крупное спортивное мероприятие, которое пока не отменили из-за коронавируса.



22 марта глава МОК заявил, что рассматривает возможность отложить начало Олимпийский игр, но исключает их отмену. В организации сообщили, что решение о сроках и формате проведения Олимпиады будет принято в следующие четыре недели.

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