Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткина, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

"Назначить стипендии президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей Веремию Максиму Вячеславовичу - 2009 года рождения, сыну журналиста Веремия Вячеслава Васильевича, погибшего в связи с выполнением профессиональных обязанностей, Лабуткиной Кире Дмитриевне - 2010 года рождения, дочери журналиста Лабуткина Дмитрия Витальевича, который погиб в связи с выполнением профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №101/2020 о назначении стипендий он подписал 23 марта в соответствии с указом президента от 30 апреля 2002 г. о "Вопросах социальной защиты детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей" (с изменениями, внесенными указами от 20 октября 2003г. № 1197, от 23 сентября 2005г. № 1331, от 3 апреля 2015г. № 198 и от 16 сентября. 2017г. № 280).

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Напомним, в ноябре 2018 года экс-президент Петр Порошенко подписал указ, которым продолжил выплату президентской стипендии сыну журналиста Вячеслава Веремия и дочери военного корреспондента Дмитрия Лабуткина.

Журналист Вячеслав Веремия был убит во время событий Евромайдане в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года. Дмитрий Лабуткин погиб 16 февраля 2015 года в районе Дебальцево вместе с разведгруппой ВСУ после обстрела колонны, которой ночью вывозили раненых в направлении Артемовска.