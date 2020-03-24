Полиция может прибегнуть к помощи мобильных операторов для контроля соблюдения условий карантина, - Антон Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Он подчеркнул, что от этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса.

"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - написал Геращенко.

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Напомним, 23 марта в Киев прибыл поезд из Риги. Позже в Минздраве сообщили, что все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке. Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.



