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24.03.20 08:47

Кабмин начал переговоры по реструктуризации госдолга Украины, - Шмыгаль

Кабинет министров начал переговоры с международными кредиторами относительно реструктуризации государственного долга Украины.

Кабмин начал переговоры по реструктуризации госдолга Украины, - Шмыгаль

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами. Но сегодня в мире идет колоссальная конкуренция за деньги. Все страны сегодня пытаются сегодня занять или получить помощь. И мы сегодня делаем так, как делают все развитые страны, мы сегодня конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета", - сказал он.

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По словам главы правительства, переговоры также идут с Международным валютным фондом, Европейским союзом, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития.

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