Количество больных коронавирусом увеличится, потому что появилась передача вируса внутри страны, - главный санврач Ляшко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Количество тестов, которые поступили, увеличит количество точек, где предоставят тестирование, и с каждой следующей партией эти точки (их количество. - Ред.) будут увеличиваться, это будет нам позволять оперативно, за счет именно мест доставки образцов, проводить исследования", - сказал он.

Также, по словам Ляшко, дооснастили национальную референс-лабораторию.

"Сегодня она увеличила мощность в несколько десятков раз, ранее она могла проводить 200 исследований в сутки, сейчас она может проводить 1200 исследований в сутки", - сказал главный санврач.

В то же время главный санврач отметил, что количество больных увеличится не из-за расширения диагностики, а вследствие того, что появилась передача вируса внутри страны. По примеру других стран, Минздрав ожидает всплеска заболеваемости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду поддерживать любые жесткие меры, ограничивающие право людей свободно передвигаться и покидать свои дома, - главный санврач Ляшко