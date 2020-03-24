Количество больных коронавирусом увеличится, потому что появилась передача вируса внутри страны, - главный санврач Ляшко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"Количество тестов, которые поступили, увеличит количество точек, где предоставят тестирование, и с каждой следующей партией эти точки (их количество. - Ред.) будут увеличиваться, это будет нам позволять оперативно, за счет именно мест доставки образцов, проводить исследования", - сказал он.
Также, по словам Ляшко, дооснастили национальную референс-лабораторию.
"Сегодня она увеличила мощность в несколько десятков раз, ранее она могла проводить 200 исследований в сутки, сейчас она может проводить 1200 исследований в сутки", - сказал главный санврач.
В то же время главный санврач отметил, что количество больных увеличится не из-за расширения диагностики, а вследствие того, что появилась передача вируса внутри страны. По примеру других стран, Минздрав ожидает всплеска заболеваемости.