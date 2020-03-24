"Врачам эти машины нужны больше": Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР в Facebook.

Отмечается, что с соответствующей инициативой выступил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде, поэтому я благодарю всех председателей комитетов и работников аппарата за поддержку такого решения. Движение транспорта сейчас ограничено, и крупнейшей помощи в таких условиях требуют именно медики. Мы все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса", - отметил политик.



Фото: сайт ВР

"На такое решение отреагировали владелец сети АЗС "UPG" Владимир Петренко и соучредитель сети "KLO" Вячеслав Стешенко, которые передают на соответствующие нужды больниц по 12500 литров топлива каждый. Генеральный директор группы компаний "SOCAR" Эльчин Мамедов также присоединился к инициативе и готов передать для нужд медицинских учреждений 10000 литров горючего. Кроме того, Дмитрий Разумков лично приобрел на нужды больниц Киева 5800 литров топлива. Общее количество горючего - более 40 000 литров", - сказано в сообщении.

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Автомибили будут передані медицинским учреждениям, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019 в Киеве:

КНП "Александровская клиническая больница города Киева"

КНП "Киевская городская клиническая больница №4"

КНП "Киевская городская клиническая больница №9"

КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница"

КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1"

КНП "Киевская городская детская клиническая больница №2"

"Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины"

Напомним, Верховная Рада передала Александровской и Киевской городской детской инфекционной больнице четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.