Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии "Радіо Свобода" после заявления своей соратницы Елизаветы Ясько

Качура уверяет, что не существует конфликта между его коллегами из фракции и главой Офиса президента Андреем Ермаком. По его словам, часть депутатов резко отреагировали на документ об изменениях в процессе минских переговоров только потому, что узнали о нем раньше, чем состоялась встреча с Ермаком.

"Слили в интернет на несколько дней раньше запланированной встречи. Это вызвало шквал эмоций со стороны отдельных наших народных депутатов из-за того, что это стало для них неожиданностью. Поэтому и сложилась ситуация, что обращение опубликовали.

Потом, когда мы встретились с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, - я был в числе депутатов, которые присутствовали, около 15 депутатов было, - он объяснил логику всего документа. Он рассказал свою стратегию: что за чем будет происходить, измены там нет, никто за стол переговоров не будет сажать террористические организации", - отметил Качура.

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Он уточнил, что террористов наоборот хотят убрать из переговорного процесса.

"Их вообще хотят отстранить от этого процесса и заменить нормальными украинскими гражданами как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением. И Россия, как раньше остается стороной переговоров", - добавил нардеп.

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"Многие из тех депутатов, которые критически относились к этому, потом сказали, что поддерживают. Возможно еще кто-то при своем мнении остался, но диалог состоялся. И это было не односторонне. То есть мы имеем только определенные коммуникационные проблемы. А проблемы раскола на группы нет", - резюмировал он.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Идея Консультативного совета вызвала возмущение в партии "Слуга народа". Ряд нардепов фракции выступили с заявлением против создания этого органа.