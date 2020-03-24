Работаем над обеспечением продуктами людей, находящихся на вынужденной самоизоляции, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы работаем с этим вопросом на уровне правительства, работаем с бизнесом, который осуществляет доставку продуктов питания, так и решается вопрос привлечения социальных работников, работников государственных учреждений - например, "Укрпочты" - чтобы доставлять продукты всем, кто в этом нуждается. Также к этому присоединились волонтерские организации. Я благодарю тех, кто помогает людям, которые оказались на вынужденной самоизоляции", - сказал он.

Отметим, лица, которые были в контакте с больными COVID-19, или те, кто обосновано подозревается в инфицировании, обязаны на 14 дней закрыться дома на самоизоляцию, чтобы не усиливать эпидемию. Кроме того, дома должны переболеть относительно легкие больные - те, кого не нужно госпитализировать, чтобы не перегружать систему здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко