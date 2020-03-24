Волонтер Берлинская призвала украинцев помочь в обеспечении воинов масками

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ.

"Три дня назад я написала пост о масках. О том, как искали по аптекам для себя и нашли только одноразовые по заоблачным ценам. И что начали шить с друзьями волонтерами многоразовые - сначала для себя, а потом и для ближайшего круга. После публикации мои личные сообщения обвалились, в прямом смысле. Такого шквала запросов я не ожидала. Люди писали круглосуточно, просили десятками, со всей Украины. Потом стали писать люди, которым неподъемно купить себе несколько сменных масок. Потому что в Киеве купить 10 масок за 300 гривен еще вполне приемлемо. А для пенсионеров в райцентрах это могут быть космические деньги", - рассказала она.

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"А потом начали писать военные, одно из сообщений, с разрешения автора я вам процитирую:

"Добрый день!

Дело в том, что мы срочники. Контрактная служба себе купила маски, а о нашей защите мы должны заботиться сами. Нам руководство части сказало или мы покупаем по 85 гривен через них, или ходим незащищенными.

Мы получаем заработную плату в размере 450 грн, 300 из которых сдаем на бытовые нужды подразделения. Срочная служба не может себе позволить приобретение масок, финансовое положение не позволяет.

Я извиняюсь за то, что вам это все обрушил, вас это не касается, но, если хотя бы за часть надо платить, мы, пожалуй, откажемся. Извиняюсь за то, что побеспокоил вас".

Одним словом посмотрели мы на все это, и решили сделать сайт - https://veteranius.com/

Там есть возможность запастись себе патриотическими, надежными масками. Маски экономные - можно стирать, гладить и носить снова.

А самое главное - можно "пидвешивать" маски для других - оплатить для тех, кому они нужны.

Мы планируем на следующей неделе выслать сотню масок в армию бесплатно, но больше не потянем.

Поэтому присоединяйтесь, вместе мы можем все!" - привзала Берлинская.





