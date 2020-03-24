Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга, - Шмыгаль

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Увидел новость с моим заявлением о необходимости реструктуризировать государственный долг Украины. Ни у кого не возник вопрос, о какой реструктуризации может идти речь, если за минуту до того я говорил, что Украина более подготовлена ​​к потенциальному кризису, чем в 2008 или 2015 годах. Поэтому уточню - речь шла о рефинансировании, а не реструктуризации долга. Добавляю официальную позицию правительства по этому вопросу", - заявил премьер.

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"Несмотря на новые вызовы, Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики. Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильной позиции, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3 %. Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, мы продолжаем реализовывать среднесрочную стратегию управления государственным долгом, мы имеем в распоряжении диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжаем выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме", - говорится в заявлении Кабмина.





