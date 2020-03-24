При соблюдении карантина уже в мае можно выйти из этой ситуации и вернуться на работу, - замглавы ОП Ковалив о продолжительности эпидемии

Об этом в эфире "Свобода слова" сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

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"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни... Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – объяснила Ковалив.