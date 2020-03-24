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24.03.20 10:34

Карантинные меры не повлияют на стабильное функционирование военной разведки Украины, - ГУР

На стабильное функционирование военной разведки Украины карантинные меры не повлияют. Разведчики действуют по четко определенным алгоритмам работы в условиях чрезвычайной ситуации

Карантинные меры не повлияют на стабильное функционирование военной разведки Украины, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

"Бесперебойная жизнедеятельность ГУР Минобороны Украины и подчиненных воинских частей обеспечена по всем направлениям. Ситуация в частях и подразделениях военной разведки Украины находится под должным контролем руководства и специалистов военно-медицинских органов, которые организовали постоянный мониторинг состояния здоровья личного состава", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, разведчики призывают всех граждан соблюдать рекомендации медиков для совместного преодоления острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

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