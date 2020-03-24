9,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение понедельника, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"В общем в обе стороны проследовало почти 16 тыс. лиц и основная масса - через государственную границу, поскольку линию разграничения за сутки пересекли только 13 лиц, а границу с Крымом немного более 200. Граждане Украины - 9,5 тыс. лиц - вернулись домой через государственную границу Украины за прошлые сутки. Иностранцы - почти 2,5 тыс. лиц - оставили границы нашего государства. Пятерым гражданам иностранных стран отказали во въезде в Украину из-за ограничений, которые действуют с 16 марта", - рассказал он.

Спикер напомнил, что температурный скрининг на всех направлениях продолжается каждый день. В частности, в понедельник в аэропорту "Борисполь" у одной гражданки Украины экспресс-тест показал позитивный результат заболевания на коронавирус. Она прилетела рейсом одной из стран ЕС.

Он также отметил, что 1 тыс. 800 украинцев, прибывших в понедельник на пункты пропуска в пешем порядке, перевезли через границу автобусами.

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