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24.03.20 10:39

Украина попросила у НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом

Вооруженные силы Украины попросили международную помощь в НАТО с целью противодействия распространению коронавируса.

Украина попросила у НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает сайт НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 23 марта Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦ) получил запрос от Вооруженных сил Украины на получение международной помощи с целью реагирования на пандемию коронавируса.

"ЕКЦ просит международных партнеров обеспечить помощь Министерству обороны Украины путем поставки гуманитарной помощи, чтобы исключить распространение вируса в подразделениях Вооруженных сил Украины", - сообщили в НАТО.

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