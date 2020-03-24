Четверо детей с подозрением на COVID-19 госпитализированы в Черновицкой области, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"В областную детскую клиническую больницу за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19. Всего на лечении здесь находятся 14 человек: 5 с диагнозом "коронавирус", остальные с подозрением на него", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое матерей и трое их детей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов.

Все остальные имеют температуру, нарушенное состояние и получают необходимое лечение.

"В областной клинической больнице сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него. Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии. Новых больных за последние сутки в эту больницу не госпитализировали", - подытожили в ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитных костюмов для врачей Донетчины хватит только на две недели, - ОГА