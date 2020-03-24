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24.03.20 11:08

Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии

В ночь на вторник, 24 марта, в аэропорту Лейпциг-Галле прибыл самолет итальянских ВВС с восемью итальянскими больными COVID-19. Накануне в ФРГ согласилась по просьбе правительства Италии принять на лечение больных коронавирусом итальянцев.

германия,коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer).

Больных согласились разместить в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и готовности принять дополнительных пациентов.

"Это очень важный знак, что мы можем помогать другим", - заявил Кречмер и добавил, что это также даст возможность лучше изучить болезни и пути ее лечения.

В Саксонии состоянию на понедельник было зафиксировано 865 случаев инфицирования коронавирусом, три человека погибли от вызванной им болезни.

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Вместе с тем, в Италии уже два дня подряд уменьшается количество зафиксированных новых заражений коронавирусом и случаев смерти от вызванной им болезни COVID-19.

Согласно официальным данным итальянского правительства, в понедельник, 23 марта, от COVID-19 в стране погиб 601 человек, в воскресенье - 651, а в субботу - 793. Последний показатель - был рекордом по количеству смертей от болезни в сутки в отдельной стране.

Также снизилось и число новых инфицированных с 6557 в субботу, в 4789 в понедельник.

Еще не победа над коронавируса

Глава медицинского ведомства наиболее пострадавшего от COVID-19 итальянского региона Ломбардия Джулио Галлера заявил, что это еще нельзя назвать победой над болезнью.

"Но уже можно увидеть свет в конце тоннеля", - заявил Галлера.

Более сдержанным в своих оценках был председатель Национального института здоровья Италии Сильвио Брусаферро.

"Эти цифры являются положительными, но у меня нет смелости твердо говорить, что это тренд на понижение", - отметил эксперт.

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