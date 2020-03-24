Полиция составила более 2 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине, - Билошицкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"По состоянию на сейчас уже более 2 тыс. протоколов было составлено по нарушению карантинных мероприятий", - сообщил он.

По его словам, речь идет о нарушении правил перевозки пассажиров, работа заведений, которые должны были бы закрыться, а также ряде других нарушений.

Также он сообщил, что на данный момент уже есть одно решение суда по привлечению к ответственности за нарушение карантинных мероприятий.

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