Женщину из Мукачево, у которой предварительно установлен коронавирус, протестируют повторно, - горсовет

Об этом пресс-служба Мукачевского горсовета сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Женщина, у которой предварительно установлен коронавирус, доставлена в областную инфекционную больницу. Будут проведены повторные анализы в референс-лаборатории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние пациентки стабильное.
Городские службы уже установили данные лиц, которые могли находиться в контакте с этой женщиной. Всех контактных лиц обязуют самоизолироваться. Количество их может быть значительное, ведь женщина прислуживала в местном храме, по неофициальной информации, храм УПЦ МП.
В горсовете уточнили, что муж этой женщины приехал из Италии не 20 марта, как сообщалось ранее, а 3 марта.
Многоэтажку, в которой проживает семья, обработали дезинфицирующими растворами.
Напомним, на утро 24 марта в Украине зафиксированы 11 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 84 случая. О подтверждении выявления коронавируса на Закарпатье в Минздраве пока не сообщали.