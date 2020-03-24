Женщину из Мукачево, у которой предварительно установлен коронавирус, протестируют повторно, - горсовет

Об этом пресс-служба Мукачевского горсовета сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Женщина, у которой предварительно установлен коронавирус, доставлена в областную инфекционную больницу. Будут проведены повторные анализы в референс-лаборатории", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция составила более 2 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине, - Билошицкий

Отмечается, что состояние пациентки стабильное.

Городские службы уже установили данные лиц, которые могли находиться в контакте с этой женщиной. Всех контактных лиц обязуют самоизолироваться. Количество их может быть значительное, ведь женщина прислуживала в местном храме, по неофициальной информации, храм УПЦ МП.

В горсовете уточнили, что муж этой женщины приехал из Италии не 20 марта, как сообщалось ранее, а 3 марта.

Многоэтажку, в которой проживает семья, обработали дезинфицирующими растворами.

Напомним, на утро 24 марта в Украине зафиксированы 11 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 84 случая. О подтверждении выявления коронавируса на Закарпатье в Минздраве пока не сообщали.