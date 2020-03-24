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24.03.20 11:25

Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию

Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

23 марта 2020 года на одном из Интернет-ресурсов была изложена информация об обстоятельствах поставки за рубеж двух партий медицинских масок, произведенных в Украине. Как отмечается, поставка указанного товара была осуществлена ​​по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни.

Учитывая изложенное, прокуратурой города Киева сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет ТУ ГБР, расположенное в г. Киеве, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

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Напомним, на днях испанский телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов производства ТОВ "БУК.ЮА".

Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 11 марта публиковал список предприятий, продававших маски и респираторы в течение последних трех месяцев. ТОВ "БУК.ЮА" - 37-й пункт в этом списке.

На таможне заявили, что экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию 01

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